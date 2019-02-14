الاسمر: معركة الاتحاد العمالي العام هي تصحيح الاجور في القطاع الخاص

اعتبر رئيس ​الاتحاد العمالي العام​، ​بشارة الاسمر​ ان "يجب ان يكون هناك تصحيح للاجور في ​القطاع الخاص​ لأن الفروقات الاجتماعية كبرت في لبنان، وهذه هي معركة الاتحاد العمالي العام اليوم،" لافتا الى ان "التعاطي مع ​القطاع العام​ اسهل لان هناك رب عمل واحد وهو الدولة، فيما في القطاع الخاص هناك عدة ارباب عمل وعدة قطاعات، ونحن بحاجة لحوار لرفع ​الحد الادنى للاجور​ و​لجنة المؤشر​ يجب ان تكون في صلب هذا الحوار."

وشدّد الاسمر في حديث اذاعي على " ان ​الضمان الاجتماعي​ بحاجة لادوات عمل جديدة لتصحيح المسار،" رافضاً مقولة ان ​سلسلة الرتب والرواتب​ هي التي قصمت ظهر الدولة، موضحاً ان "السلسلة محّصت درساً منذ العام 2012 ولم تكن اعتباطية، بل اعطيت لمستحقيها لان القطاع العام لم يحصل على أي زودة للاجور منذ عشرات السنين، فيما الذي يكسر ظهر اللبنانيين، هو تجاوز الدولة للهيئات الرقابية وعدم التقيد بقراراتها، كما الاستمرار بسياسات تؤدي الى الهدر و​الفساد​".