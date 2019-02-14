قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء في البقاع

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لتوقيف أخطر المطلوبين بقضايا تجارة وترويج المخدرات اضافة الى الجرائم الجنائية الهامة، وبخاصة الذين يختبؤن في مناطق تتصف بالحساسة أمنياً، تمكنت الشعبة من تحديد مكان تواجد أحد هؤلاء المطلوبين في ​البقاع​، ويدعى: ع. إ. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب 20 ملاحقة قضائية مختلفة بينها قتل وخطف ومخدرات وسرقة ومحاولة القتل".

وأوضحت أنه "على أثر ذلك، وضعت خطة ​محكمة​ لتوقيفه للحؤول من دون فراره ومنعه من استخدام ​السلاح​. وبتاريخ 8/02/2019 وبعد رصده ومراقبته نفذت قوة خاصة من الشعبة عملية نوعية وخاطفة في سهل عدوس في ​البقاع الشمالي​، أسفرت عن توقيفه وضبط بحوزته: بندقية ​كلاشنيكوف​ ومسدس حربي نوع "غلوك" مع ذخيرتها، و​حبوب مخدرة​ مختلفة الأنواع، وحوالي 600 حبة مخدرة وكمية من ​حشيشة​ الكيّف، و25 حنجراً شفافاً بداخلها سائل، و4 هواتف خلوية ومبلغ 1.160.000 ل.ل. و20 $ ودفتر لف ورق شام"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه اعترف ب​تجارة المخدرات​ وتورطه بقضايا ​تزوير مستندات​ رسمية والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".