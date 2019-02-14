قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء في البقاع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف أخطر المطلوبين بقضايا تجارة وترويج المخدرات اضافة الى الجرائم الجنائية الهامة، وبخاصة الذين يختبؤن في مناطق تتصف بالحساسة أمنياً، تمكنت الشعبة من تحديد مكان تواجد أحد هؤلاء المطلوبين في البقاع، ويدعى: ع. إ. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب 20 ملاحقة قضائية مختلفة بينها قتل وخطف ومخدرات وسرقة ومحاولة القتل".
وأوضحت أنه "على أثر ذلك، وضعت خطة محكمة لتوقيفه للحؤول من دون فراره ومنعه من استخدام السلاح. وبتاريخ 8/02/2019 وبعد رصده ومراقبته نفذت قوة خاصة من الشعبة عملية نوعية وخاطفة في سهل عدوس في البقاع الشمالي، أسفرت عن توقيفه وضبط بحوزته: بندقية كلاشنيكوف ومسدس حربي نوع "غلوك" مع ذخيرتها، وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، وحوالي 600 حبة مخدرة وكمية من حشيشة الكيّف، و25 حنجراً شفافاً بداخلها سائل، و4 هواتف خلوية ومبلغ 1.160.000 ل.ل. و20 $ ودفتر لف ورق شام"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بتجارة المخدرات وتورطه بقضايا تزوير مستندات رسمية والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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