مكتب مكافحة المخدرات داهم شقة لتخزين المخدرات في طريق الجديدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "خلال التحقيق من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي مع شخص يتعاطى المخدرات (ن. ح. سوري) تبين أنه يقوم بترويج المخدرات ويستخدم شقة في محلة الطريق الجديدة باتجاه صبرا لصالح تاجر مخدرات"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 11/02/2019 قامت قوة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية بمداهمة الشقّة بناءً على إشارة القضاء المختص حيث أوقف فيها كل من: ف. ن. (مواليد عام 1999، لبناني) ع. ط. (مواليد عام عام 1999، لبناني) م. غ. (مواليد عام 2000، سوري) وضبط بداخلها كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن: 156 غ. من مادة الكوكايين – 114 غ. من باز الكوكايين – 198 غ. من مادة السلفيا – 1050 غ. من حشيشة الكيف – 35 غ. من الماريجوانا – 235 حبة اكستاسي – 4 زجاجات كيتامين ودفتري لف سجائر".
كما أعلنت أنه "أوقف في خلدة وبشامون والحمرا بجرم مخدرات كل من: م. ع. (مواليد عام 1987، لبناني) ف. ط. (مواليد عام 1985، أردنية) آ . ط. (مواليد عام 1987، أردنية) آ. ش. (مواليد عام 1997، لبناني) وضبط بحوزتهم: حبة كاريزول – 6 حبات بيضاء مجهولة - دفترين لف سجائر –كمية من حشيشة الكيف"، لافتة الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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