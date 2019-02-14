بومبيو: لا سلام في الشرق الأوسط من دون مواجهة إيران

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح له من ​وارسو​ أن "لا سلام في ​الشرق الأوسط​ من دون مواجهة ​إيران​"، مشيرا الى أن "مؤتمر وارسو جمع الأفرقاء جميعا من الشرق الأوسط وسيساهم في الحل".

وأعرب عن أمله بأن "يتواصل الحوار والنقاش في وارسو لمواجهة الأزمات في الشرق الأوسط"، مشددا على أن "سياستنا حيال سوريا لم تتغير".

ولفت الى أن "المؤتمر سيبحث الحرب في سوريا واليمن وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".