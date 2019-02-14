دبلوماسي أمريكي: العقوبات على كوريا الشمالية ستظل سارية حتى نزع السلاح النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

أكد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس، اليوم الخميس، أن الحكومتين الأمريكية والكورية الجنوبية اتفقتا تماما على أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل سارية المفعول حتى يتم نزع الأسلحة النووية عنها.

وقال هاريس - في منتدى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين في (سول) حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - "إن القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعقد في أواخر شهر فبراير في (هانوي).. مشيدا بجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في القضية الكورية الشمالية، مشيرا إلى الاتفاق العسكري بين الكوريتين وسحب نقاط الحراسة وإزالة الألغام وإنشاء مكتب الاتصال المشترك في كيسونج.

وأضاف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتعاونان بشكل وثيق، موضحا أن لديهما هدفا مشتركا لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وتام يمكن التحقق منه وفقا لما تعهد به كيم جونج-أون في قمته مع ترامب في سنغافورة.

وبخصوص دور الصين، قال السفير هاريس، إن مفاوضات نزع السلاح النووي شهدت تقدما بفضل مساعدة الصين، مؤكدا بذل بلاده الجهود مع كوريا الجنوبية وغيرها من الدول الحليفة لها، لتقديم مستقبل مشرق ومزدهر لكوريا الشمالية.

ونفى السفير الأمريكي صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه فرض ضغطا شديدا على الحكومة الكورية الجنوبية بشأن مفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع بين بلاده وكوريا الجنوبية، قائلا "إنه يبذل جهدا أكثر من أي وقت مضى من أجل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة" .. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أعمق وأوسع من أي وقت مضى.