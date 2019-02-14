240 من "داعش" سلموا أنفسهم للتحالف وقسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 240 من مسلحي "داعش" المحاصرين في آخر جيب للتنظيم شرق الفرات في سوريا سلموا أنفسهم لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية وتم بالفعل إخراجهم من المنطقة مساء أمس الأربعاء.

ونقل المرصد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن مصادر موثوقة أن رتلاً مؤلفاً من سبع شاحنات خرج من المنطقة أمس وأن "الشاحنات كانت تحمل ما يقارب 240 شخصاً من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، ممن سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي".

ووصف المرصد العملية بأنها "تعد أكبر عملية خروج لعناصر التنظيم باتفاق أو استسلام".

وذكر المرصد أن منطقة سيطرة التنظيم تراجعت وأصبحت مئات الأمتار فقط بالقرب من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، ليقترب التنظيم بذلك من فقد سيطرته بشكل شبه كامل في منطقة شرق الفرات.

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