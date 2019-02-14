الكونجرس الأميركي ينتهي من كتابة مشروع قانون أمن الحدود

واشنطن 14 فبراير شباط (رويترز) - انتهى أعضاء بالكونجرس الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء من كتابة مشروع قانون بشأن أمن الحدود من المتوقع ألا يستجيب لطلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء جدار على الحدود مع المكسيك. ومن المتوقع أن يصوت مجلسا الشيوخ والنواب على مشروع القانون اليوم.

وقال مساعد ديمقراطي في مجلس النواب إن المسودة النهائية موزعة على مجموعة من 17 مفاوضاً ومن المتوقع إعلانها قريباً.

وأضاف أن مجلس الشيوخ سيصوت أولاً على مشروع القانون اليوم. وإذا أُقر فسوف يصوت مجلس النواب عليه في المساء، ليحال بعد ذلك إلى الرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناًً بحلول مهلة تنتهي غداً الجمعة.

وإذا لم يصدر التشريع، فسوف يضطر نحو ربع وكالات الحكومة الاتحادية للإغلاق الجزئي بسبب نقص تمويل التشغيل.

ولم يفصح ترامب حتى الآن عما إذا كان سيصدق على القانون، لكنه لمح يوم الأربعاء إلى أنه سيدعمه ما إن يطلع على التفاصيل النهائية.