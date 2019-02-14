مقتل 5 بينهم 3 أميركيين بتحطم طائرة في كينيا

قال مصدر في الشرطة إن طائرة تحطمت في منطقة الوادي المتصدع الكبير في كينيا مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أميركيين.

وقال شهود إن الطائرة ارتطمت بشجرة أثناء تنفيذ هبوط اضطراري ثم تحطمت في حقل بمقاطعة كيريشو غربي العاصمة نيروبي.

وقال مصدر شرطي إن الطيار الكيني وراكباً آخر، لم تتحدد جنسيته بعد، لقيا حتفهما أيضاً.

وذكرت سلطة الطيران المدني في كينيا أنها تلقت نداء استغاثة من الطائرة.

وقالت "دفع ذلك فريقنا للبحث والإنقاذ لبدء مهمة طارئة"، مضيفة أنها بدأت تحقيقاتها بشأن الحادث.

وقال المصدر إن الأميركيين الذين لقوا حتفهم هم رجل وامرأتان.

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