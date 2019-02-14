أبوظبي (مواقع إخبارية) تراجع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير بنسبة 24%، لتسجل 204 ملايين و810 آلاف و148 ريالاً قطرياً، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وأفادت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، أمس، أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة والشيحانية.

وكشفت تقارير صحفية قطرية أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام.

الجدير بالذكر، أن حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الماضي 317 مليوناً و415 ألفاً و42 ريالاً قطرياً.

كانت هذه تفاصيل خبر %24 تراجعاً في حجم تداول العقارات بقطر خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.