ترامب يؤكد مجدداً أنه يدرس "كل الخيارات" بشأن الأزمة في فنزويلا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً الأربعاء، أنه يدرس "كافة الخيارات" بشأن فنزويلا مشيراً إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ارتكب "خطأ فظيعاً" بمنعه وصول المساعدة الإنسانية الدولية من دخول بلاده.

كما وصف ترامب الوضع في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية خطرة على خلفية نقص في الأغذية والأدوية، بأنه "حزين جداً"