المفوضية الأوروبية: أي تمديد لخروج بريطانيا لا يمكن أن يكون مفتوحاً

صرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا لم تطلب تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن أي تمديد لمدة التفاوض قبل الانفصال لا يمكن أن يكون مفتوح المدة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارجاريتيس شيناس، خلال إفادة دورية في بروكسل، إن قوانين الاتحاد الأوروبي لم تضع موعداً نهائياً لبريطانيا لطلب تمديد المادة 50 المتعلقة بعملية الخروج، والتي يجب أن تحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الآخرين دون استثناء لاعتماده.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن حكومتها لم تغير موقفها من عدم الرغبة في تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

وأضافت "واضح تماماً أن موقف الحكومة هو ذاته، نحن فعّلنا المادة 50، التي تشمل إطاراً زمنياً مدته عامان، وهذه الفترة تنتهي في 29 مارس، ونحن نريد المغادرة باتفاق وهو ما نعمل عليه".