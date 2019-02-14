قام الصندوق السعودي للتنمية بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أميركي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وهو قيمة مساهمات المملكة العربية السعودية الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019م.

وقال أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية لثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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