الإمارات تشارك في اجتماع لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

تشارك الإمارات في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، التي بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة. وترأس وفد الدولة ممثل وزارة الداخلية، العقيد تركي الظهوري.

يعقد الاجتماع على مدى يومين ويناقش تقرير قطاع الشئون القانونية -الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء في اجتماعه الرابع والعشرين.

كما يناقش الاجتماع سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين وكذلك يناقش بنداً حول الإرهاب الإلكتروني.

وكذا يناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية ومواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويبحث المشاركون سبل تبادل الآراء حول إمكانية وجود صلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارب الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.