الرئيس اللبناني: حريصون على علاقتنا الأخوية بالسعودية

استقبل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الأربعاء، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقل المستشار العلولا، خلال الاستقبال، للرئيس اللبناني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمل الرئيس عون المستشار العلولا، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشدداً على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.