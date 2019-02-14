شرطة أبوظبي تطلق خدمة جديدة للتواصل مع الجمهور

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمة جديدة تشمل تخصيص رقمي الهاتف 02999 لمدينة أبوظبي و03999 لمنطقة العين لتعزيز التواصل ونقل المعلومات للجمهور عند الاتصال من مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات.
ودعا العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية الجمهور إلى التجاوب مع هذه الأرقام التي تهدف إلى تقديم الخدمات الشرطية للجمهور، ضمن جهود لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكد حرص شرطة أبوظبي على توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغ وفقاً لأفضل الممارسات المتقدمة في المجال.
وتعمل مراكز القيادة والتحكم على استقبال المكالمات والتعرف على مكان البلاغ والتواصل مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر كوادرها البشرية المدربة على التواصل مع أفراد المجتمع على مدار الساعة.
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