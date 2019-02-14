دبلوماسي روسي: موسكو تلتزم بمواعيد تسليم صواريخ "إس – 400" للهند

صواريخ "إس – 400" الروسية - أرشيف

وكالات :

أعلن السفير الروسي لدى الهند نيكولاي كوداشيف، اليوم الخميس، أن جميع التزامات موسكو بتوريد منظومة الصواريخ "إس – 400" إلى الهند، في إطار العقد بين الجانبين، سيتم الوفاء بها بالكامل، بما في ذلك المواعيد النهائية، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وقال كوداشيف "صفقة اقتناء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس- 400 تريومف" هي عقد كبير جداً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار..

أنا متأكد من أنها ستسهم بشكل كبير في أمن الهند وستكون بمثابة دليل على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين بلدينا.. وأنا مقتنع بأن جميع الالتزامات الروسية ستنفذ بالكامل، بما في ذلك المواعيد النهائية".وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد أكد الشهر الماضي، أن موسكو التزمت بالعقد مع الهندبشأن توريد منظومة "إس 400"، وستستلم الهند المنظومة في الموعد المحدد، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تأخير بهذا الصدد.وتم توقيع العقد بين البلدين، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند، في شهر أكتوبر الماضي.. وتبلغ قيمة عقد توريد "إس-400" أكثر من 5 مليارات دولار.وتعتبر منظومات الدفاع الجوي "إس-400 "تريومف" أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت.