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أعلن السفير الروسي لدى الهند نيكولاي كوداشيف، اليوم الخميس، أن جميع التزامات موسكو بتوريد منظومة الصواريخ "إس – 400" إلى الهند، في إطار العقد بين الجانبين، سيتم الوفاء بها بالكامل، بما في ذلك المواعيد النهائية، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وقال كوداشيف "صفقة اقتناء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس- 400 تريومف" هي عقد كبير جداً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار..
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد أكد الشهر الماضي، أن موسكو التزمت بالعقد مع الهند
وتم توقيع العقد بين البلدين، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند، في شهر أكتوبر الماضي.. وتبلغ قيمة عقد توريد "إس-400" أكثر من 5 مليارات دولار.
وتعتبر منظومات الدفاع الجوي "إس-400 "تريومف" أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي روسي: موسكو تلتزم بمواعيد تسليم صواريخ "إس – 400" للهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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