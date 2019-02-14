السفير الروسي في فنزويلا يبحث مع نائب الرئيس تعزيز التعاون الثنائي

وكالات :

بحث السفير الروسي لدى فنزويلا فلاديمير زايمسكي مع نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العصامي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية: "أن نائب رئيس البلاد طارق العصامي، بحث خلال لقائه السفير الروسي فلاديمير زايمسكي تعزيز مشروعات التعاون بين

البلدين، وذلك في إطار خطة تهدف لنمو وانتعاش وازدهار الاقتصاد في فنزويلا".



يُذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، وزعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية، وإجراء

انتخابات رئاسية جديدة، حيث سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به، مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة، من جانبه أعلن مادورو أنه الرئيس الشرعي للبلاد.



اعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا، رسميًا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسًا مكلفًا لحين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.

