السفير الروسي في فنزويلا يبحث مع نائب الرئيس تعزيز التعاون الثنائي

بحث السفير الروسي لدى فنزويلا فلاديمير زايمسكي مع نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العصامي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
البلدين، وذلك في إطار خطة تهدف لنمو وانتعاش وازدهار الاقتصاد في فنزويلا".
ذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية: "أن نائب رئيس البلاد طارق العصامي، بحث خلال لقائه السفير الروسي فلاديمير زايمسكي تعزيز مشروعات التعاون بين
يُذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، وزعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية، وإجراء
اعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا، رسميًا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسًا مكلفًا لحين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.
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