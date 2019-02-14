مجلس الشيوخ الأميركي: لاعتبار روسيا “راعية للإرهاب”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 فبراير 2019 10:09 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

طرحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الأربعاء اقتراحاً بخصوص تحديد هل يمكن اعتبار روسيا دولة تدعم الإرهاب. ونشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ تقريرا جاء فيه أنه يجب “مطالبة وزارة الخارجية بتحديد ما إذا كانت تنطبق على روسيا المعايير التي تسمح باعتبارها دولة ترعى الإرهاب”.

ودعت المجموعة الإدارة الأميركية لتحضير تقرير حول الأصول التي يملكها رئيس روسيا، وآخر حول ظروف مقتل المعارض الروسي بوريس نيمتسوف. وطالبت المجموعة كذلك، بإعادة عمل الصندوق الخاص بدعم “الدول الأوروبية التي تتعرض للتدخل في شؤونها من جانب الكرملين”.

ويتحدث التقرير عن الحاجة لتعزيز عمل قسم وزارة الخارجية الأميركية المشرف على تنسيق الإجراءات عند فرض العقوبات. وقدمت كل هذه المقترحات على شكل مشروع قانون يوم أمس الأربعاء من قبل مجموعة تضم 5 من أعضاء مجلس الشيوخ 3 من الحزب الديمقراطي، و2 من الحزب الجمهوري.

المصدر روسيا اليوم