كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب فضيحة لأردوغان يكشف عن أزمات تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"لدينا مشكلة مالية"، هذه هي الكلمات الثلاث التي بدأ بها رئيس سلطة الإسكان التركية عمر بولوت، حديثه أثناء قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع الحجر الأساس لمشروع دار الأوبرا في ساحة تقسيم.

وذكر تقرير لصحيفة "أحوال" التركية، أن التسريب الذي كشف عنه رئيس أكبر مؤسسات قطاع البناء والعقارات يكشف عن أزمة حقيقية، وعلى الرغم من أنها بضع كلمات إلا أن ما قاله بولوت كشف الكثير.

وبحسب الفيديو المنشور، رد بولوت على أردوغان قائلاً: "سيادة الرئيس، لدينا مشاكل خطيرة بخصوص التمويل. ربما يمكننا أن نناقش ذلك فيما بعد"، فرد عليه أردوغان قائلاً "استمر" فيضيف بولوت " لقد تضررنا بشدة، شركة توكي دمرتنا"، وبالطبع يقصد بها الشركة العملاقة للبناء التي تشرف عليها الدولة.

وبحسب الصحيفة التركية فإن هذا التسريب والمشهد برمته يكمل واقعاً كارثياً يعصف بالاقتصاد التركي، وما تكلم به بولوت يؤكد أن ما يحصل ما هو إلا امتداد لقصة الأزمة التي عصفت بالعملة المحلية، وما تزال آثارها قائمة حتى الآن.