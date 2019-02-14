كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني يشيد بسحب القوات الأمريكية من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نية الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا من الأخبار الجيدة، لكنه قال إنه من الصعب الوثوق بوعود واشنطن، وفقًا لبيان نًشر على الموقع الرسمي على الإنترنت.

وعقب "روحاني" على نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، قائلاً: "إذا كان هذا صحيحًا، فهذه أخبار جيدة".

في الوقت نفسه، أضاف الرئيس الإيراني: "لا يمكننا أن نثق أبدًا بكلمات ووعود الأمريكيين".

كما أشار إلى أن إيران ترى أنه من المهم الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وبالتالي أعلنت أن أراضي سوريا بأكملها يجب أن تخضع لسيطرة دمشق.

في ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة جماعة داعش الإرهابية، وقال إنه سيسحب حوالي 2000 جندي أمريكي منتشرون حاليًا في سوريا.

ومع ذلك، قالت واشنطن إنها لن تكشف عن جدول زمني لسحب قواتها، وتعهدت بأن تستمر حرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد الإرهاب.

وفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن الانسحاب من القوات الأمريكية، سيستغرق من 60 إلى 100 يوم.