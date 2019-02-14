كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق جديد للربط الكهربائي بين المغرب وإسبانبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرم المغرب وإسبانيا في الرباط اتفاقا لمد خط ثالث من الكهرباء بين البلدين، وذلك في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المغرب.

ووقع الاتفاقية وزيرا الطاقة بالبلدين في مراسم حضرها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، كما وقع البلدان 11 اتفاقية أخرى في مجالات الثقافة والنقل الجوي والأمن والقطاع المالي.

وفي الوقت الراهن يوجد خطان لنقل الكهرباء بين المغرب وإسبانيا بقدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغاواط.

إضافة لإسبانيا أبرم المغرب في 2015 مع البرتغال اتفاقا لخط كهربائي باستطاعة قدرها 1000 ميغاواط.

وفي وقت سابق، كشف وزير الطاقة المغربي عزيز رباح، عن أن بلاده تستورد نحو 17% من احتياجات الكهرباء من إسبانيا، مشيرا إلى أن الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية ينمو سنويا بمعدل 5%.