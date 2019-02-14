كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يلقي كلمة بشأن فنزويلا الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء كلمة بشأن فنزويلا في ميامي، يوم الاثنين المقبل، بحسب ما ذكره مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس 14 فبراير.

ذكرت وكالة "رويترز"، أن ترامب سيعبر عن دعمه لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، وتسبب في حدوث أزمة سياسية.

ولفت المسؤول الأمريكي إن أن ترامب يعتزم قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه في بالم بيتش في فلوريدا، مشيرا إلى أنه سيدلي بتصريحات بشأن فنزويلا وسيتحدث عما وصفه بـ"ومخاطر الاشتراكية".

وسيلقي الكلمة في في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم ترامب ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايد.

ورغم اعتراف غالبية الدول الغربية بغوايدو رئيسا مؤقتا، إلا أن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو مازال يملك مقاليد السلطة في فنزويلا.