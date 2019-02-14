كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية الروسي: موسكو مستعدة للرد على فرض عقوبات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن روسيا مستعدة للرد على فرض عقوبات جديدة في حال تطبيقها، بما في ذلك دعم بنوك الدولة إذا تم فرض قيود عليها.

وأضاف "سيلوانوف": "إذا كنا نتحدث عن الديون، فقد قلت مرارًا وتكرارًا، إنه في المقام الأول ، في الواقع، رأينا فائدة عكسية في ديوننا من المستثمرين الأجانب. هذا سوف يضرب الأجانب أولًا."

وأوضح: "لقد مررنا بالفعل بمراحل عديدة من مثل هذه العقوبات. وبالطبع، كلها غير سارة، ولكن من ناحية أخرى، فقد أنشأنا الأساس الضروري لنكون قادرين على الرد عليهم، ليكونوا مستعدين".

وكان قد قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء مشروع قانون، إذا تم تبنيه، سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة ضد قطاع البنوك والطاقة الروسي، وكذلك ضد الديون السيادية الروسية.