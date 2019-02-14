كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: 40 سفيرا سابقا يدعون ماي للتريث بالخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن أكثر من 40 سفيراً بريطانياً سابقاً دعوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الصحيفة في تقرير صدر أمس الأربعاء، أن "الدبلوماسيين قالوا في بيان أرسل إليها"، إنه "سيكون من الأفضل تأجيل خروج بريطانيا من أجل توضيح شروط العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد، أو إتاحة الفرصة لإجراء استفتاء آخر".
وإذا لم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 29 من مارس يتعين على ماي أن تختار بين تأجيل الانسحاب أو المغادرة، دون اتفاق، وهو ما يهدد بالزج بالبلد صاحب خامس أكبر اقتصاد في العالم في فوضى اقتصادية.
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