كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس غصن يستعين بـ"ضامن البراءات" للدفاع عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يدافع محامي ياباني بارز يعرف بـ"ضامن البراءات"، عن الرئيس السابق لشركة "نيسان موتور" كارلوس غصن، الذي اتُهم بتزوير تقارير مالية وخيانة الثقة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو"، عن المحامي غونيتشيرو هيروناكا الأربعاء القول: "اتخذت قرار تسلم القضية بعد التشاور مع السيد غصن وعائلته".

يشار إلى أن هيروناكا نجح في حسم بعض الدعاوى البارزة بما في ذلك تبرئة النائب البارز إيشيرو أوزاوا، الذي اتهم بالتزوير من قبل هيئة تمويله السياسي.

ولا يزال غصن رهن الاحتجاز في طوكيو منذ اعتقاله في نوفمبر.