كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراهقة بريطانية غادرت للانضمام لـ"داعش" تريد العودة إلى الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المراهقة البريطانية، شاميما بيجوم، - التي هربت من المنزل وغادرت بريطانيا للانضمام لصفوف تنظيم "داعش"، في سن الخامسة عشرة، أنها تريد العودة إلى الوطن. حسبما كشف مراسلو صحيفة "التايمز"، عندما وجدوها في مخيم للاجئين السوريين.

وقالت "بيجوم"، للصحفيين: "أنا لست نفس التلميذة الصغيرة السخيفة التي تبلغ من العمر 15 عامًا، والتي هربت من بيثنال غرين منذ أربع سنوات".

خلال فترة وجودها مع "داعش"، أنجبت "بيجوم" طف، أُصيبا بعد ذلك بالمرض، وهي الآن حامل في الثالث، وتقول إنها تخاف على طفلها الثالث الآن.

وأضافت، أن وفاة أطفالها هو السبب في فرارها من الجماعة الإرهابية التي دُمرت تقريبًا.

وفي سياق متصل، قالت "بيجوم" لصحيفة "التايمز": "في النهاية، لم أستطع تحمل المزيد. أنا فقط لا يمكن أن أفعل ذلك. كنت خائفة أيضًا أن الطفل الذي على وشك أن يأتي يموت مثل أطفالي الآخرين إذا بقيت. لذا هربت من "داعش". الآن كل ما أريد القيام به هو العودة إلى الوطن بريطانيا".

وتزوجت "بيجوم" من ياجو ريديك، وهو هولندي تحول بعد وقت قصير من قدومه إلى مدينة الرقة. وقد اتُهم بالتجسس على داعش وتعرض للتعذيب، لكنه تهرب من الإعدام وظل على قيد الحياة.

وقالت "بيجوم"، إنها رآته آخر مرة قبل أسبوعين، عندما فر الزوجان من باغوز في سوريا، أحد معاقل الجماعة الإرهابية الأخيرة. واستسلم "ريديك" إلى مجموعة من المقاتلين السوريين.