ابن سلمان العودة يحذر من إعدام والده ويناشد العالم التدخل: القضاة ممن ساندوه اعتقلوا!

بعد أشهر من الاعتقال، خرج عبد الله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، ليكشف أن والده أضحى قريبا من الإعدام، موجها رسالة مؤثرة لحشد الدعم لمنع النظام السعودي من وضع حد لحياة والده.

عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي، والذي يعمل ضمن فريق بحث بجامعة جورجتاون الأمريكية، نشر مقالا جديدا له على صحيفة “نيويرك تايمز”، قال فيه إن النظام السعودي في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، يتجه بخطى حثيثة نحو وضع حد للأصوات المعتدلة على حساب تعزيز موقع المؤسسات الدينية الأكثر تشددا.

وأوضح العودة الإبن، أن عددا من القضاة في المملكة العربية السعودية رفضوا إصدار أحكام قاسية على والده، ما عرضهم بدورهم للاعتقال، مستعرضا في ذات الوقت مسار اعتقال ومحاكمة والده الحافل بالانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.

يشار إلى أن العودة، تمت متابعته على خلفية حياده في الأزمة الخليجية التي نسبت بين “دول الحصار” وقطر، حيث وجهت له اتهامات بعدم مساندة بلده.