العراق يستعد لاستضافة بطولة الصداقة الدولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يجري العراق الاستعدادات لاستضافة بطولة الصداقة الدولية في البصرة، بين يومي 22 و26 آذار/ مارس المقبل، على استاد جذع النخلة، بمشاركة الأردن وسورية وأسود الرافدين.

وتعد هذه النسخة الثانية للبطولة، إذ انطلقت العام الماضي لأول مرة، وتوج بلقبها المنتخب القطري.

ودفع نجاح النسخة الأولى الاتحاد العراقي، نحو إقامة البطولة بشكل سنوي.

وقال الاتحاد إنه سيتم إعلان اللجان المنظمة للبطولة، قبل نهاية الشهر الجاري.

وتوجه اتحاد الكرة إلى مجموعة من الاتحادات، لتسمية طواقم تحكيمية للبطولة، وسيجري تخصيص موقع إلكتروني لأخبارها.

ويتكون شعار البطولة من 3 أشخاص مترابطين، وهو ما يدل على عمق العلاقة بين الدول المشاركة.

وحضر في النسخة الأولى 3 منتخبات، وهي "العراق، وسورية، وقطر"، وتوج بها العنابي بعد فوزه على أصحاب الأرض (3-2)، وتعادله مع نسور قاسيون (2-2).

وانتهت المباراة الثالثة بين العراق وسورية بالتعادل (1-1).

وجرى اختيار لاعب منتخب قطر، بسام الراوي، كأفضل لاعب في البطولة، بينما توج زميله أكرم عفيف هدافا لها، برصيد 3 أهداف.