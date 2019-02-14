جرائم المستوطنين تتواصل بالضفة والاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تم خلالها اعتقال 20 فلسطينيا، فيما تواصلت جرائم المستوطنين، حيث أعطبت مجموعة من المستوطنين إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومركبات مواطنين في قرية إسكاكا قضاء سلفيت.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما تم مصادرة مبالغ تقدر بعشرات آلاف الشواقل بزعم أنها تستخدم في "الإرهاب".

إلى ذلك، أعطب مستوطنون إطارات مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومركبات في قرية إسكاكا شرق سلفيت. ووفقا لرئيس مجلس قروي إسكاكا عبد القادر أبو حاكمة، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على مركبات المواطنين، وخطّوا عليها شعارات عنصرية، وعلى جدران بعض المنازل ومسجد الإمام الذهبي.

في الضفة الغربية، واصل جيش الاحتلال حملة الاعتقالات التي تخللها مواجهات في بعض المناطق، ففي محافظة رام الله، اعتقال جنود الاحتلال ثمانية مواطنين واستولوا على أموال.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال داهمت قرية كفر نعمة واعتقلت كلا من: سليمان سعدة، ومحمد عبد العال، ونافز عبد العال، وجبر إبراهيم العناني، وفادي أبو عادي، واستولت على أموال من منزل مواطن آخر.

كما داهمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقلت كلا من قصي حميدات، ويوسف الزبيدي، وإبراهيم نصر الزبيدي.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال مداهمات في بلدة قفين، حيث تم تفتيش المنازل والاعتداء على ساكنيها، واعتقال كل من: أمير سعيد هرشه، محمد سعيد صباح، أمين خشان، محمد سمير عمار، ربيع جمال هرشه.

في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود بيضة عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر سمير بحيص في يطا، وفتشته، وصادرت مركبته ومبلغا ماليا، وفتشت منزل أنس الهشلمون في الخليل، وصادرت مركبته، وفتشت منزل أحمد القواسمي.

إلى ذلك، أصيب عشرات الطلاب صباح اليوم الخميس، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بالقرب من مدرسة طارق بن زياد.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من بلدات وأحياء مدينة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع، أصيب على إثرها عشرات الطلبة بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا.

أما في قطاع غزة، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الأمني، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضي ومزارع المواطنين في بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص من أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضيهم المحاذية للشريط الحدودي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.