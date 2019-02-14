بنزيمة يبدي إعجابه بأداء المغربي زياش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن إعجابه بأداء اللاعب المغربي حكيم زياش، نجم نادي أياكس أمستردام، عقب مباراة ريال مدريد الإسباني أمام النادي الهولندي على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

وسجل كلّ من زياش وبنزيمة هدفا في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد بنتيجة 1-2، إذ استطاع البديل ماركو أسينسيو إهداء الجماهير ومدربه سولاري انتصارا مهما قبل جولة الإياب في ملعب سانتياغو برنابيو.

وسُئل بنزيمة بعد نهاية المباراة في منطقة المقابلات عن رأيه باللاعب المغربي حكيم زياش، وقال لمراسل قناة "بي إن سبورتس" القطرية: "هو لاعبٌ جيد جيدا، ويلعب بشكل جيد، لديه مهارات عديدة، وأسلوبه رائع".

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللاعب المغربي، الذي تُشير التقارير إلى إمكانية رحيله عن أياكس والدوري الهولندي في نهاية الموسم الحالي.