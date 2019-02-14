الغارديان: نهاية اللعبة - عائلات داعش يفرون من آخر معاقل التنظيم

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس، تقريراً بعنوان " نهاية اللعبة - عائلات تنظيم داعش يفرون من باغوز، آخر معاقل التنظيم".

وقال التقرير إن القصف المستمر على قرية باغوز، آخر معاقل تنظيم داعش في شرقي سوريا، يتعرض لوابل من القذائف دفع الكثير من عائلات التنظيم إلى الهروب منها.

وأضاف أنه لم يتبق في باغوز إلا 500 شخص وأغلبيتهم من المقاتلين الذين يرفضون مغادرة هذه البقعة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها كليومترين مربعين، مشيراً إلى أنها ضمت أكثر من تسعة آلاف في السابق.



ونقل التقرير عن أبو أحمد الراوي (35 عاما) الذي استطاع الفرار من باغوز قوله إنه "لم يكن هناك أي مجال للخروج من باغوز"، مضيفاً "كنا في الكشمة سابقاً قبل الانتقال إلى باغوز، ولم يكن لدي أي خيار، لا أعرف ما الذي سيحصل إلا أنني أعلم أنني الوحيد الذي ما زلت على قيد الحياة".