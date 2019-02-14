روحاني يتهم "دولا نفطية" بدعم الهجوم الانتحاري الذي استهدف الحرس الثوري امس

الخليج 365/ بغداداتهم الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، "دولا نفطية في المنطقة" بتولي دعم منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الثوري امس.

وقال الرئيس حسن روحاني قبيل مغادرته طهران إلى سوتشي للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا، إن "بعض الدول النفطية في المنطقة تدعم الإرهاب"، لافتا إلى أن "الهجمات الإرهابية ضد إيران لن تغير من سياساتها ولن تجعلها تخضع أو تستسلم".



وأضاف روحاني، أن "إيران ماضية في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه من جذوره، وستنتقم لدماء شهداء الحرس الثوري من الجماعة الإرهابية التي نفذت العملية".

كما اتهم روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"دعم الإرهاب في المنطقة"، وقال: "جذور الإرهاب في منطقتنا تعود إلى أمريكا والصهيونية".

وتوعد الرئيس الإيراني بالانتقام من المسؤولين عن تنفيذ الهجوم الدموي الذي استهدف أمس حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان، وأسفر عن مقتل العشرات، وبمعاقبه "داعميهم".

وأفادت وسائل اعلام ايرانية، امس الاربعاء، بمقتل 20 شخصا واصابة 20 اخرين على الاقل بهجوم انتحاري استهدف حافلة للحرس الثوري الايراني جنوب غرب البلاد.

