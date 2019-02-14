رئيس الفلبين يؤيد تغيير اسم بلاده إلى مهارليكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أنه يؤيد تغيير اسم بلاده إلى "مهارليكا"، مشيرا إلى أن "الرئيس الراحل فيرديناند ماركوس كان محقاً في هذا الاقتراح في سبعينيات القرن الماضي".



وأدلى دوتيرتي بتلك التصريحات، خلال خطاب للفلبينيين، قال فيه: "دعونا نغيره يوما ما، كان ماركوس محقاً، كان يريد تغيير الاسم إلى مهارليكا، جمهورية مهارليكا؛ نظرا لأن مهارليكا هي كلمة تنتمي للغة الملايو ومعناها الطمأنينة والسلام".

وأثارت تصريحات الرئيس الفلبيني ردود فعل متضاربة من الشعب، حيث اعتبر البعض أن الحكومة يتعين عليها أن تركز على المشكلات الأكثر أهمية.

ولجأ المؤيدون والمعارضون، ومن بينهم بعض المشرعين، إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن دعمهم أو معارضتهم للفكرة.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو: "إن هذه الفكرة هي واحدة فقط من الكثير من الأفكار للرئيس، وتغيير الاسم ينبغي أن يتم من خلال القانون، الذي يتعين أيضا طرحه للاستفتاء".

وقال السيناتور بانفيلو لاسكون: "إن اسم الفلبين يذكرنا بملك إسبانيا، فيليب الثاني الذي وضعنا كمستعمرة طيلة 300 عام".

وتابع: "انزعوا عنها الصبغة السياسية، مهارليكا تبدو وكأنها خاصتنا بحق، سأكون فخورا لأن أكون ماهارليكا".

بينما عارض المدون السياسي "فرانسيس باران آي في" طرح الفكرة، قائلا: "لماذا يفكر حتى في ذلك، بينما هناك قضايا أكثر إلحاحاً؟، الأولويات من فضلكم".