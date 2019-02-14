وصول الدفعة الأولى من السفن المشاركة في نافدكس 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت الدفعة الأولى من السفن المشاركة في معرض نافدكس 2019 إلى أبوظبي، وبلغ عددها ٩ سفن من الإمارات والسعودية والبحرين وبنغلاديش والهند وكوريا الجنوبية.
وسيتم عرض ٢٠ قطعة بحرية من ١٤ دولة، وتشمل الدفعة الثانية من الدول المشاركة بريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وسريلانكا وإيطاليا وفرنسا والصين.
ويذكر أن القطع البحرية تتنوع بين سفن حربية ومدمرات وكاسحات ألغام وكورڤيت وفرقاطات وسفن للمناورة والصواريخ وزوارق سريعة.
ويحتوي معرض نافدكس أيضا على سفن يتم التحكم بها عن بعد وسفن للغطاسين وعدة أنواع أخرى، كما يشارك في نافدكس ١١٣ شركة.
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