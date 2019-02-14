بسبب الإضراب.. إلغاء الرحلات الجوية في بلجيكا

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ألغت مطارات بلجيكا جميع الرحلات الجوية، اليوم، بسبب إضراب عام احتجاجا على ضعف الأجور وظروف العمل، أدى لتوقف أنشطة المواني ووسائل النقل العام، إذ أغلقت هيئة إدارة الملاحة الجوية «سكايس» المجال الجوي للبلاد لمدة 24 ساعة بدءا من العاشرة مساء أمس، لأنها لم تكن تضمن حضور عدد كاف من الموظفين، وقال مطار بروكسل، أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، إنه يعتزم التعامل مع 591 رحلة مغادرة ووصول لركاب وشحنات، وإن الإضراب سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر. وستغادر طائرة ركاب واحدة إلى موسكو مساء اليوم ويصل عدد قليل من رحلات الطيران المتأخرة وبعض رحلات الشحن.

وقالت الهيئة الوطنية لتشغيل القطارات «إس.إن.سي.بي»، إن حوالي نصف الخدمات لديها مستمرة. وقالت شركة تاليس للقطارات فائقة السرعة، التي تنظم رحلات إلى أمستردام وباريس، إنه من المفترض أن تعمل قطاراتها كالمعتاد لكن خدمة تقديم الطعام قد لا تكون متوفرة دوما. وامتنع عمال عن تحميل أو إنزال شحنات في

وقالت الهيئة الوطنية لتشغيل القطارات «إس.إن.سي.بي»، إن حوالي نصف الخدمات لديها مستمرة. وقالت شركة تاليس للقطارات فائقة السرعة، التي تنظم رحلات إلى أمستردام وباريس، إنه من المفترض أن تعمل قطاراتها كالمعتاد لكن خدمة تقديم الطعام قد لا تكون متوفرة دوما. وامتنع عمال عن تحميل أو إنزال شحنات في ميناء أنتويرب، كما تسبب الإضراب في توقف العمل في مصانع في شتى أنحاء البلاد. وتطالب نقابات العمال بزيادة الأجور وتحسين فترات العمل ومعاشات التقاعد، إذ يرى البعض الإضراب تحركا سياسيا يستهدف حكومة يمين الوسط قبل انتخابات برلمانية. وقال رئيس الوزراء شارل ميشيل، إن هناك حاجة لاستئناف المحادثات بحلول غدًا الخميس، مضيفًا أن الشركات وفرت 219 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية بفضل سياسات الحكومة. اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء البلجيكي يعلن استقالته

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