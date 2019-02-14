وثائق المخابرات الأمريكية تكشف تفاصيل انقلاب طهران

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بالتواكب مع وصف الإدارة الأمريكية لنظام الملالي الحاكم لإيران بأنه «ديكتاتورية فاسدة»، رفعت وكالة الاستخبارات المركزية »CIA« النقاب عن مجموعة من الوثائق السرية التي تكشف تفاصيل انقلاب عام 1953 الذي أطاح برئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق وأفسح الطريق أمام حكم الشاه رضا بهلوي لطهران على مدار 25 عاما قبل قيام الثورة الخمينية.

ورغم اعتراف المخابرات في 19 أغسطس 2013، بشكل علني للمرة الأولى بتورطها في الإطاحة بمصدق، إلا أن الوثائق الجديدة كشفت عن جانب مهم في التاريخ، وقدمت تفاصيل خطة وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت، والتي قادها كبير ضباط كيرميت روزفلت الابن، حفيد الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت.

ونشر أرشيف الأمن القومي وثائق المخابرات الأمريكية في العملية المثيرة للجدل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق، فيما يعتبر أول اعتراف رسمي لوكالة المخابرات في تخطيط وتنفيذ الانقلاب.

معركة من أجل إيران

تظهر الإشارة الواضحة إلى دور وكالة المخابرات المركزية في نسخة من مذكرة داخلية بعنوان «معركة من أجل إيران»، يعود تاريخها إلى منتصف السبعينات، حيث أصدرت الوكالة نسخة من جزء كبير الحساب عام 1981 ردا على دعوى قضائية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لكنها أضعفت جميع الإشارات إلى TPAJAX، وهو الاسم الرمزي للعملية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي حملت معنى (انقلاب 1953 في إيران).

ومن بين المواد الإضافية التي نشرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ملفات العمل من كيرميت روزفلت، الموظف البارز في وكالة الاستخبارات المركزية على الأرض في إيران أثناء الانقلاب، حيث توفر تفاصيل جديدة وكذلك رؤى في إجراءات وكالة المخابرات قبل وبعد العملية، حيث لا يزال انقلاب 1953 موضوع اهتمام عالمي لأن الكثير منه لا يزال قيد النقاش المكثف، حتى الأسئلة الأساسية التي دبرت المؤامرة التي نفذتها الاستخبارات في نهاية المطاف، والتي دعمتها داخل إيران، وكيف نجحت.. هي موضع خلاف.

نجاح الانقلاب وعودة الشاه

وفقا لستيفن كينيزر، مؤلف كتاب «كل رجال الشاه»، استولى روزفلت بسرعة على الصحافة الإيرانية عن طريق شرائها بالرشاوى وتعميم دعاية مناهضة لمصدق، وجند الحلفاء بين رجال الدين، وأقنع الشاه بأن مصدق كان يشكل تهديدا.

استلزمت الخطوة الأخيرة محاولة درامية للقبض على مصدق في منزله في منتصف الليل، لكن الانقلاب فشل، حيث علم به مصدق وخرج، وفي صباح اليوم التالي، أعلن النصر على الراديو.

اعتقد مصدق أنه كان واضحا، لكن روزفلت لم يستسلم، ونظم انقلاب ثان ونجح هذه المرة.

تم وضع مصدق في المحاكمة وأمضى حياته تحت الإقامة الجبرية، وعاد الشاه رضا بهلوي إلى السلطة، وحكم لمدة 25 سنة أخرى حتى الثورة الإيرانية عام 1979، تم استدعاء انقلاب 1953 من قبل الطلاب والطبقة السياسية في إيران كمبرر لإسقاط الشاه.

وقائع تاريخية

وقع الانقلاب على حكومة الزعيم الإيراني محمد مصدق 19 أغسطس 1953 بعد أن احتدم الصراع بين الشاه ومصدق في بداية أغسطس من العام نفسه، فهرب الشاه إلى إيطاليا عبر العراق، حيث قام فضل الله زاهدي في التاسع عشر من أغسطس 1953 بقصف منزل مصدق وسط مدينة طهران؛ في حين قام كرميت روزفلت ضابط الاستخبارات الأمريكي والقائد الفعلي للانقلاب الذي أطلقت المخابرات المركزية الأمريكية عليه اسما سريا هو عملية أجاكس، بإخراج «تظاهرات معادية» لمصدق في وسائل الإعلام الإيرانية والدولية.

وأوعز روزفلت إلى شعبان جعفري بالسيطرة على الشارع، وإطلاق الهتافات التي تحط من هيبة مصدق؛ بالتوازي مع اغتيال القيادات التاريخية للجبهة الوطنية، مثل الدكتور حسين فاطمي الذي اغتيل بالشارع في وضح النهار.

وحوكم مصدق أمام محكمة صورية استفاض بعدها محاميه جليل بزركمهر في كشف أنها لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من شروط الحيادية، حكم نظام الشاه على الدكتور مصدق بالإعدام، ثم خفف الحكم لاحقا إلى سجن انفرادي لثلاث سنوات؛ ومن ثم إقامة جبرية لمدى الحياة في قرية أحمد آباد، الواقعة في شمال إيران ليترك الدكتور مصدق نهبا لذكرياته.

محاولات روزفلت ودور بريطانيا

على مدى أربعة أيام في أغسطس 1953، لم يفلح روزفلت في القيام بأي محاولة، ولكن محاولتين لزعزعة استقرار الحكومة الإيرانية، غيرتا العلاقة إلى ما لا نهاية بين الولايات المتحدة وإيران إلى الأبد.

كان محمد مصدق شخصية محبوبة في إيران خلال فترة ولايته، وقدم مجموعة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وأهمها تأمين صناعة النفط الإيرانية، وسيطرت بريطانيا على نفط إيران لعقود من خلال شركة النفط الأنجلو-إيرانية، وبعد أشهر من المحادثات، قطع رئيس الوزراء المفاوضات، وحرم البريطانيين من أي تدخل آخر في صناعة النفط الإيرانية، ثم ناشدت بريطانيا الولايات المتحدة طلبا للمساعدة، مما أدى في النهاية إلى قيام وكالة المخابرات المركزية بتنسيق الإطاحة بمصدق واستعادة السلطة لمحمد رضا بهلوي، شاه إيران الأخير.

فجوات واسعة في التاريخ

تقدم التواريخ الثلاثة تنويعات رائعة في المنظور من منطوق وكالة الاستخبارات إلى مؤرخين داخليين، ولسوء الحظ، فإنها لا تزال تترك فجوات واسعة في التاريخ، بما في ذلك على بعض الأسئلة الأساسية التي قد لا يتم الرد عليها بشكل مرض، مثل كيفية تقسيم المسؤولية عن التخطيط وتنفيذ الانقلاب بين جميع الجهات الفاعلة الإيرانية والخارجية المعنية.

لكن جميع البنود الـ21 التي نشرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى 14 وثيقة بريطانية لم تنشر سابقا، تعزز الاستنتاج بأن الولايات المتحدة، ووكالة المخابرات المركزية على وجه الخصوص، كرست موارد واسعة واهتماما سياسيا رفيع المستوى نحو إسقاط مصدق.

لماذا نشروا الوثائق الآن؟

يقوم السياسيون من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة الإيرانية، باستدعاء الانقلاب بشكل منتظم للدفاع عما إذا كانت إيران أو القوى الأجنبية مسؤولة بشكل أساسي عن المسار التاريخي للبلاد، وما إذا كان يمكن الوثوق بالولايات المتحدة لاحترام سيادة إيران، أو ما إذا كانت واشنطن بحاجة إلى الاعتذار عن تدخلها السابق وبناء علاقات أفضل.

وتبدو وثائق وكالة الاستخبارات المركزية حول عام 1953 جديرة بالملاحظة لأنها نادرة، حيث ذكر مسؤولو الوكالة أن معظم السجلات المتعلقة بالانقلاب إما فقدت أو دمرت في أوائل الستينات، بدعوى أن الخزائن كانت ممتلئة للغاية.

قدم أرشيف الأمن القومي دعوى قضائية في عام 1999 للحصول على سرد وكالة الاستخبارات المركزية الداخلية المعروف عن الانقلاب. أعد أحد مخططي العملية، دونالد ن. ويلبر، السرد بعد أقل من عام، ووافقت وكالة المخابرات المركزية على إصدار جملة واحدة فقط من التقرير المكون من 200 صفحة.

وعلى الرغم من ظهور عدد لا يحصى من الروايات المنشورة حول العملية بما في ذلك مذكرات كيرميت روزفلت التفصيلية، والتسريب اللاحق لصحيفة نيويورك تايمز المؤلف من 200 صفحة، رفضت وكالات الاستخبارات التزحزح، وأصروا على التمييز بين المعلومات المتاحة للجمهور والاعتراف الرسمي بتلك الأنشطة حتى بعد عقود عدة من وقوعها.

ووافق أرشيف الأمن القومي على قرار وكالة الاستخبارات المركزية بإتاحة هذه المواد، إلا أن نشرها الآن يبين بوضوح أن هذه المواد كانت من الممكن إزالة السرية عنها منذ سنوات عدة دون التعرض لخطر الإضرار بالأمن القومي.

طمس التفاصيل يشوه التاريخ

دعا نائب المدير مالكولم بيرن مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى إتاحة السجلات المتبقية بالكامل في فترة الانقلاب بقوله «لم يعد هناك سبب وجيه للحفاظ على أسرار حول هذه المرحلة الحرجة في ماضينا القريب، الحقائق الأساسية معروفة على نطاق واسع لكل طفل في مدرسة في إيران، طمس التفاصيل فقط يشوه التاريخ، ويتغذى في صنع الأسطورة من جميع الجهات».

ولتكملة عمل وكالة المخابرات المركزية الأخيرة، يتضمن أرشيف الأمن القومي مذكرتين متعلقتين بالانقلاب وهي:

- تاريخ الخدمات السرية لعام 1954 والذي أعده دونالد ن. ويلبر، أحد المهندسين الرئيسيين للعملية، والذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز بتسريب، ونشرته للمرة الأولى على موقعها في أبريل 2000.

- قطعة 1998 مكتوبة بشكل كبير - «زندباد، شاه!» وتعني «كل رجال الشاه» من قبل مؤرخ وكالة المخابرات المركزية، وطلب الأرشيف من الاستخبارات إعادة مراجعة الحذف المفرط للمستند للإصدار المستقبلي.

ـ يتضمن النشر إلغاء السرية السابقة لـ «معركة من أجل إيران» لأغراض المقارنة مع الإصدار الأخير، ويتضمن الإصدار السابق أجزاء تم حجبها في الإصدار الأحدث، وكما يحدث في كثير من الأحيان، كان لمسؤولي التصنيف الحكوميين وجهات نظر مختلفة تبدو أحيانا عشوائية حول ما يمكن أو لا يمكن نشره بشكل آمن.