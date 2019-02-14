480 فرصة عمل جديدة توفرها السعودية لأبناء لحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مديرية حالمين بمحافظة لحج مشروعات «كثيفة العمالة» التي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع بناء وإصلاح مدرجات زراعية في المديرية. ويوفر المشروع فرص عمل لأبناء المديرية، ويستفيد منه 80 فردا بصورة مباشرة و400 بصورة غير مباشرة.

ويأتي المشروع الذي تم تدشينه بحضور مدير عام مديرية حالمين عبدالقادر حسين حيدرة ومنسق المشروع بالمحافظة فواز الشاوش وعدد من المسؤولين، في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن. وهو ممول من المركز ويستهدف توفر فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة، كما يمثل رافدا من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.

ويضم مشروع تحسين سبل العيش في اليمن ثلاثة قطاعات رئيسة، هي قطاع مشروعات كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، ويستفيد منه 3,750 مستفيدا بصورة مباشرة وأكثر من 18,750 مستفيدا بصورة غير مباشرة.

في الإطار نفسه عقد المركز ندوة بمدينة مأرب أمس عن خطورة تجنيد الأطفال، ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن.

وقدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل، الأولى عن ظاهرة تجنيد الأطفال وكيفية الحد منها، إضافة إلى الخلفية الاجتماعية والسياسية التي أفضت إلى هذه الظاهرة التي تعد جريمة بحق الأطفال في اليمن، ومن أسبابها جهل الآباء بمخاطرها، وكذلك الفقر والغفلة التي غرست فيهم. واستعرضت الورقة الثانية أنشطة البرنامج الذي يستهدف الأطفال ممن جندتهم الجماعات المسلحة، وكيف تتم عملية تأهيلهم، وإعادتهم إلى المدارس. وتطرقت الثالثة للتأهيل النفسي والاجتماعي الذي يخضع له الأطفال.