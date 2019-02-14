للمرة الثالثة.. الميليشيات الانقلابية تقصف وتنهب غذاء اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، تعز، عدن

قصفت ميليشيات الحوثي للمرة الثالثة صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة، بعد ساعات من وصول رئيس لجنة كبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنمركي مايكل لوليسغارد الحديدة وإعلانه عن محور الممرات الإنسانية الآمنة في الحديدة، في تحد واضح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، عقب تحذيراتها من تلف كميات هائلة من القمح تكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر.

واستمرت ميليشيات الحوثي الإرهابية في تعزيز مواقعها الدفاعية بشكل كبير، عن طريق زراعة الألغام و حفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة، واتهم تقرير حكومي الحوثيين بمحاولة استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي، في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

ووصفت استهداف الحوثيين للبعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار في الحديدة، واستهداف مطاحن البحر الأحمر، التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن للقمح والدقيق والمواد الإغاثية الأخرى، بالاستهتار بالمجتمع الدولي.

ميدانيا تجددت حدة المعارك بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، وأكد مصدر ميداني أن قبائل ذوسودة التابعة لعمران والمحادة لحجور شرقا باشرت بقطع الخط العام الرابط بين عمران وقبائل حجور، الأمر الذي أعاق إمدادات الميليشيات، ضمن تصاعد الغضب القبلي ضد الانقلابيين ومساندة قبائل حجور، وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تعزيزات وآليات ميليشيات الحوثي في منطقة كشر بحجة.

من جهتها، جددت رابطة أمهات المختطفين اتهام ميليشيات الحوثي بممارسة التعذيب النفسي والجسدي للمختطفين حتى الموت، وحرمانهم من الرعاية الصحية خصوصا المرضى منهم. وطالبت أمهات المختطفين خلال وقفة احتجاجية نظمنها في العاصمة صنعاء أمس مجلس الأمن والأمم المتحدة العمل لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية دون قيد وشرط.

على الصعيد نفسه، كشف رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد أنعم، تفاصيل حملة اعتقالات جديدة تشنها ميليشيات الحوثي في بعض محافظات اليمن، وقال: “ميليشيات الحوثي الكهنوتية تقوم بحملة اعتقالات لأبناء الحذيفي بالبطاقة الشخصية في جميع مداخل مديرية الحشاء وفي محافظة إب والنقاط التي تربط محافظة إب بمحافظة الضالع”.

خروقات الحوثيين في الحديدة وفق تقرير حكومي:

1112 خرقا منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى 9 فبراير الحالي

76 مدنيا قتلوا جراء الخروقات

492 شخصا أصيبوا، بعضهم بحالة خطيرة.

مشاهدات يمنية: