قرقاش: الحوثيون فرطوا في فرصة تاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن تنفيذ اتفاق ستكهولم يعد فرصة تاريخية لليمن، وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «من المهم أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف: ”بعد أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة تم تسجيل ما يزيد عن 1000 انتهاك، كما كانت هناك هجمات بقذائف الهاون ضد الإمدادات الغذائية والأسواق العامة خلال الأسبوع الماضي“.

وعد الوزير الإماراتي أن هناك فرصة تاريخية بشأن الاتفاق قائلا: ”أمامنا فرصة تاريخية تهددها الجهود الحوثية للالتفاف على ستوكهولم“. وقال إن ”تنفيذ اتفاق ستكهولم أولا هو الموقف المنطقي والواضح ومن ثم السير في مفاوضات تتناول الملفات الأخرى“. الحل السياسي للأزمة لن يتحقق بنقض الالتزامات والتعهدات“.