مقدونيا تغير اسمها رسميا وتنضم لحلف شمال الأطلسي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

غيرت جمهورية مقدونيا اسمها، لتُنهي خلافا قديما مع جارتها اليونان، البلد الواقع بين بلغاريا وألبانيا ليصبح اسمها رسميا "جمهورية شمال مقدونيا"، وهو اسم كان متنازع عليه مع مدينة يونانية.

تغيير الاسم تم بناء على اتفاقية ابرمت العام الماضي، وأصبحت رسمية يوم الثلاثاء، ضمن اتفاق حمل اسم "بريسبا".

نيكولا ديميتروف وزير خارجية شمال مقدونيا قال:"سيتم تطبيق هذا الاتفاق، قد يكون اليوم بداية علاقة صداقة طويلة مع اليونان، لا يمكن أن نغير ماضينا، لكن نستطيع أن نسطّر المستقبل، بالعلاقات الجيدة والتعاون".

وكانت اليونان قد عرقلت عملية انضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بسبب الخلاف على الاسم، وهو اسم يعود لمملكة ألكسندر العظيم.

وعرفت سابقا مقدونيا باسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافيا السابقة، للالتفاف على اعتراض اليونان.

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برلمان اليونان يصادق على اتفاقٍ "تاريخيّ" بشأن تغيير اسم مقدونيا

وفي 17 يونيو 2018، تم توقيع اتفاق على الحدود بين البلدين، عند بحيرة بريسبا، ومنها اشتق اسم الاتفاقية، بعد عشرة أيام من توقيعها أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ محادثات دخول مقدونيا إلى الاتحاد.

في السادس من فبراير الجاري، وقعت دول حلف شمال الأطلسي بروتوكول يسمح لجمهورية شمال مقدونيا بالانضمام إلى الحلف.

ومع أن اسم مقدونيا على موقع الأمم المتحدة ما يزال للآن " مقدونيا اليوغسلافيا السابقة "، إلا أن المواقع الحكومية المقدونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها تم تغييره إلى الاسم الجديد.

وكان البرلمان اليوناني قد اقر اتفاقا بين أثينا وسكوبي غير اسم مقدونيا إلى شمال مقدونيا.

وأمام معارضة داخلية قوية من اليونانيين الذين انتابهم القلق من أن البلد المجاور المنتمي لمنطقة البلقان يستأثر بالتراث اليوناني، سعت حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليساري اليكسيس تسيبراس إلى تغيير الاسم عبر البرلمان في 25 يناير كانون الثاني.