نتنياهو يلتقي وزير خارجية عمان ويتحدث عن تقارب مع دول عربية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا علنيا نادرا مع وزير خارجية سلطنة عمان على هامش مؤتمر الشرق الاوسط الذي يقام برعاية أمريكية في بولندا.

وقال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في مقطع مصور أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن مواطني الشرق الأوسط "عانوا الكثير" بسبب تمسكهم بالماضي. وأضاف إن اجتماع الأربعاء يعكس "حقبة جديدة" للمنطقة.

إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: جزيرة مصرية يهجرها أهلها بسبب شح المياه والخدمات مصر Euronews Arabia

فلسطينيو غزة يحاولون تعويض وقف المساعدات الأمريكية بالمشاريع الصغيرة قطاع غزة Euronews Arabia

النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر تعتذر مجدداً بعد اتهامها بمعاداة السامية سياسة Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وكان نتنياهو قد قام بزيارة مفاجئة لعمان في نوفمبر/تشرين ثاني، ووصف قرار دعوته بأنها "قرار شجاع" من سلطان البلاد.

وكثيرا ما يتباهى نتنياهو بالحميمية التي يجدها وراء الكواليس من الزعماء العرب، الذين نادرا ما يظهرون علانية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال نتنياهو إن "الكثيرين" يسيرون على خطى القيادة العمانية، ويمكنني القول، بعضهم موجود في هذا المؤتمر.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

فيديو: الولايات المتحدة تسلم لبنان شحنة صواريخ موجهة بالليزر

ألمانيا تلقي القبض على اثنين من المخابرات السورية بشبهة ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية

مادورو ليورونيوز: محاولة الانقلاب ضدي انتهت وتهديدات ترامب المتطرف تقلقنا