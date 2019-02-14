عشرات القتلى والجرحى بهجوم على الحرس الثوري جنوب شرقي إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لأفراد من الحرس الثوري

وقالت وسائل إعلام محلية إن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل أفراد الحرس الثوري، على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش في محافظة بلوشستان.

ووقع الهجوم في منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.