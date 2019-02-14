شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" فى الإسماعيلية ينظم قافلة طبية بمختلف التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بقرية كفر الشيخ عطية بقرية التل الكبير. ويأتى ذلك فى إطار الفعاليات التى ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. "مستقبل وطن" فى الإسماعيلية ينظم قافلة طبية بمختلف التخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.