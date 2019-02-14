الأمير تركي الفيصل: العلاقات السعودية الإسرائيلية ضرب من الخيال

صدى البلد
أكد مدير الاستخبارات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل أن ما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن وجود علاقات بين المملكة ودولة الاحتلال الإسرائيلي ضرب من الخيال.
وقال الأمير الفيصل في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن"، أمس الأربعاء: "موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغيَّر، والأحاديث الإسرائيلية التي تُنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة".
وأضاف: "التقى الملك سلمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض، وأكد أن موقف السعودية لم يتغيَّر تجاه فلسطين".
وأوضح الفيصل ردًّا على...
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