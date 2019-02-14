صدى البلد
يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس ، أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة من أجل مناقشة تحديات تلك القطاعات ومقترحات لحلها وكذلك سبل زيادة الصادرات، ومناقشة مقترحات برنامج دعم الصادرات.
وقال عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن هذا اللقاء يأتى استكمالا للمشاورات واللقاءات بين رئيس الحكومة ومجتمع المصدرين للتعريف بأنشطة القطاعات وتحدياتها وفرصها التصديرية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تؤكد اهتمام الحكومة المصرية بدعم...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي مجلس صناعة الكيماويات لبحث زيادة الصادرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.