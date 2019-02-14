النشرة: الأمطار تتساقط بغزارة في حاصبيا وضباب كثيف يلف المنطقة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ طلائع العاصفة المطرية التي تضرب ​لبنان​ وصلت فجرا الى منطقة حاصبيا وبدأت ​الأمطار​ تتاسقط بغزارة بحيث شكلت سيول جرفت معها الحصى والأتربة الى وسط الطرقات، كما ويلف المنطقة ضباب كثيف حجب معه الرؤية، وطلبت ​القوى الأمنية​ من السائقين ​القيادة​ بحذر لتجنب خطر الإنزلاقات.

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