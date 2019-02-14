بلال عبدالله: هناك مناخ عام مقلق في البلد تقرأه بين السطور وتلمسه في محطات عديدة

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "هناك مناخ عام مقلق في البلد، تقرأه بين السطور، وتلمسه في محطات عديدة، يتمثل بانسجام وتكاتف البرجوازية المتنوعة، مقابل اصطفافات خاطئة لصغار الكسبة و​العمال​ والمثقفين، قد يطيح بكل ما تبقى من مكتسبات اجتماعية ودور للدولة في رعاية حاجات الناس. معتبرا انه وقت التفاف الفقراء حول مصالحهم أولا.

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