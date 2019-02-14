وهيبي: حدة هذا المنخفض لا ترتقي الى مصاف العواصف التي سبقته

أعلن رئيس ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ​مارك وهيبي​ أننا أمام فاصل ممطر بدأت تباشيره صباح اليوم بأمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، على أن تتدنى الى الألف متر ليل السبت بالتوازي مع تدني ​درجات الحرارة​ واشتداد سرعة الرياح لتصل الى 75 كلم في الساعة.

وتوقع وهيبي في حديث اذاعي، وصول ​الثلوج​ ليل السبت الى ارتفاع 1000 متر وانحسار ​الأمطار​ والثلوج مع بداية الأسبوع المقبل.

ولفت وهيبي الى أن حدة هذا المنخفض لا ترتقي الى مصاف العواصف التي سبقته.