أعلن رئيس مصلحة الأرصاد الجوية مارك وهيبي أننا أمام فاصل ممطر بدأت تباشيره صباح اليوم بأمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، على أن تتدنى الى الألف متر ليل السبت بالتوازي مع تدني درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح لتصل الى 75 كلم في الساعة.
وتوقع وهيبي في حديث اذاعي، وصول الثلوج ليل السبت الى ارتفاع 1000 متر وانحسار الأمطار والثلوج مع بداية الأسبوع المقبل.
ولفت وهيبي الى أن حدة هذا المنخفض لا ترتقي الى مصاف العواصف التي سبقته.
كانت هذه تفاصيل خبر وهيبي: حدة هذا المنخفض لا ترتقي الى مصاف العواصف التي سبقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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