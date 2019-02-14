النشرة: امطار غزيرة في مناطق النبطية وبنت جبيل مع رياح قوية

افاد مراسل "النشرة" في النبطية، ان العاصفة تضرب في هذه الاثناء مناطق النبطية بنت جبيل ومرجعيون مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية مع عواصف رعدية، فيما ادى الهواء الى تطاير لوحات اعلانية ويافطات على الطريق الممتد من الزهراني الى النبطية.
ووجهت قوى الامن الداخلي والدفاع المدني ارشادات الى الساقين لتوخي الحذر اثناء القيادة في المناطق الجبلية العالية تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.
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