النشرة: امطار غزيرة في مناطق النبطية وبنت جبيل مع رياح قوية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​، ان العاصفة تضرب في هذه الاثناء مناطق النبطية ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ مصحوبة ب​أمطار​ غزيرة ورياح قوية مع عواصف رعدية، فيما ادى الهواء الى تطاير لوحات اعلانية ويافطات على الطريق الممتد من ​الزهراني​ الى النبطية.

ووجهت ​قوى الامن الداخلي​ و​الدفاع المدني​ ارشادات الى الساقين لتوخي الحذر اثناء ​القيادة​ في المناطق الجبلية العالية تخوفا من الانزلاقات و​حوادث السير​.