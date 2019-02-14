إيرباص تعلن وقف إنتاج طائراتها "ايه380" وتوقف تسليمها في 2021

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز في بيان وقف إنتاج طائرات "إيه380" وتوقف تسليمها في 2021، وذلك بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات.
وقال إيندرز في بيانه "نتيجة هذا القرار هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافيا لمواصلة إنتاج طائرات إيه380"، موضحا أن هذا الأمر "سيؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021". وكانت طيران الإمارات طلبت بدلا من طائرات "ايه380"، شراء أربعين طائرة "ايه330-نيو" وثلاثين "ايه350".
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